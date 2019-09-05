Премьер-министр Никол Пашинян принял лидера террористов Ж.Сефиляна и члена политсовета партии Гарегина Чугасзяна 5 сентября. «Мы говорили об унаследованных от старого режима проблемах. Главное в том, что мы осведомляем и будем осведомлять об угрозах, которые мы видим. Надеемся, что общение в этом направлении будет более интенсивным… Все мы замечаем, как бывшие пытаются готовиться к реваншу. Мы — та сила, которая не допустит этого реванша. Остальные детали мы обнародуем в будущем», — рассказал Сефилян.

Вооруженная группировка «Сасна Црер» 17 июля 2016 года захватила здание полка патрульно-постовой службы Еревана, взяла заложников и потребовала отставки президента Сержа Саргсяна. Все боевики сдались властям спустя две недели после теракта. Однако с приходом к власти Н.Пашиняна все террористы, принявшие участие в вооруженном захвате полка, были освобождены из тюрем. И вооруженная группировка «Сасна Црер» была зарегистрирована как политическая партия.

По мнению ведущих армянских аналитиков, усугубление политической ситуации и углубление противостояния Н.Пашиняна с так называемой карабахской группировкой, подталкивает власти к формированию преданных лично премьер-министру вооруженных отрядов. И заявление Сафиляна – это предупреждение оппозиционной части армянского общества, что Н.Пашинян прибегнет к самым крайним методам для защиты своей власти. Сразу же после теракта, Пашинян возглавил общественную кампанию в защиту террористических действий «Сасна Црер», и данная вооруженная группировка выступает в ипостаси вооруженной части правящего истеблишмента, который готовится к финальной части схватки с Р.Кочаряном и карабахским кланом в борьбе за власть в Ереване.