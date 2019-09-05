Торговые войны приобретают все более угрожающие масштабы, а основные инициаторы США и Китай о каких-либо значительных уступках и не задумываются. Более того, президент США Дональд Трамп не перестает утверждать, что не собирается идти на уступки, ибо его государство самое сильное и выдержит любое противостояние. Но, похоже, и Китай не собирается сворачивать с избранного пути. Американский эксперт из Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди считает, что довольно стабильное положение китайской экономики позволяет Пекину не идти на "чудовищные компромиссы" с Вашингтоном в торговой войне.

И действительно, экономика Китая по-прежнему довольно стабильна. У него есть другие торговые партнеры, есть внутренние стимулы, которые страна может использовать. Таким образом, Пекин способен выдержать шторм. А некоторые проблемы китайской экономики, такие как растущий уровень задолженности, были решены еще до начала торговой войны в прошлом году, что способствовало нынешней стабильности в стране. Правда, экономика США тоже находится в аналогичной ситуации, что оставляет обе стороны в выжидательной позиции.

А очередные переговоры китайские и американские чиновники планируют провести в Вашингтоне в начале октября, чтобы попытаться заключить соглашение, которое могло бы положить конец затянувшейся торговой войне. Но пока идут переговоры, по исследованиям Федеральной резервной системы США, мировая экономика может потерять около 850 млрд долларов к началу 2020 г. из-за торговой неопределенности, связанной с конфликтом между двумя сверхдержвами. А ВВП самого Китая во II квартале рос минимальными темпами за 27 лет в 6,2% в годовом выражении. И вот на фоне растущего давления Госсовет КНР планирует усилить поддержку экономики, в том числе инвестировать в инфраструктурные проекты и региональное развитие.

Но это, видимо, не единственный выход из положения. Как сообщает Vestifinance со ссылкой на Reuters, один из высокопоставленных чиновников из центробанка Китая раскрыл новые подробности разрабатываемой ведомством цифровой валюты, отметив, что принципы ее функционирования во многом будут схожи с Libra от Facebook. Национальная криптовалюта разрабатывается для защиты "денежного суверенитета и легального валютного статуса" в стране. "Цифровой юань" может быть задействован на таких крупных платежных платформах, как WeChat и Alipay.

Китайские чиновники вновь подчеркивают, что эмитируемая частными корпорациями криптовалюта может стать причиной крупных убытков у пользователей, если выпускающая ее организация вдруг обанкротится. А вот цифровая валюта китайского центробанка таких рисков лишена и сравнима по степени надежности с бумажными деньгами. Причем эта цифровая валюта обеспечит сохранность персональных данных пользователей, но не позволит осуществлять операции по отмыванию денег.