Синоптики о погоде на завтра: дождь
В Баку и на Апшеронском полуострове 8 сентября местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер порывистый северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 17-19, днем - 22-24, в Баку ночью - 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 60-65%.
На северном побережье Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди, которые могут перейти в ливни, град. Утром в отдельных местах возможен туман. Порывистый восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15-19, днем - 21-26, в горах ночью - 7-11, днем - 12-17 градусов тепла.