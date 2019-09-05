Зеленский поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех», пишет Lenta.

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — цитирует агентство Зеленского.

Зеленский лично встретил прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Вместе с президентом их ожидали близкие.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее, 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.