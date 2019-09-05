Сегодня председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал лейтенант Сафар Мехтиев вместе с заместителями и руководителями различных структур ГТК побывали в Главном управлении по Акцизным товарам и в Главном таможенном управлении Баку, где ознакомился с текущей ситуацией и провел служебные совещания, сообщает пресс-служба ГТК.

Председатель ГТК понаблюдал за процессами таможенного администрирования в управлениях, дал соответствующие инструкции сотрудникам управлений, встречался с предпринимателями и выслушивал их идеи, предложения и мнения по организации таможенной службы.

Выступив на служебных совещаниях в обоих управлениях, председатель ГТК Сафар Мехтиев рассказал о реформах президента Ильхама Алиева в таможенной системе, о важности этих реформ для содействия международной торговле, упрощения и обеспечения прозрачности таможенных процедур, а также для удовлетворения нужд граждан.

Отметив, что в последнее время таможенная система достигла значительных успехов, Сафар Мехтиев сказал, что все еще существуют некоторые недостатки, и дал указания и рекомендации руководителям соответствующих структур по устранению этих недостатков.