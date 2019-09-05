Путин и Назарбаев осмотрели павильон "Казахстан" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве. Их сопровождали премьер-министр России Дмитрий Медведев, его казахстанский коллега Аскар Мамин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

У павильона гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и преподнесли им цветы. Тут же Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем заглянули в стоящую у входа юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли Путину, Медведеву и Назарбаеву по яблоку популярного в Казахстане сорта "апорт".

Лидерам также рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона "Казахстан".