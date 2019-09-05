Отдел политики 16:40

«В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с визитом в США. Армения преследует три цели на предстоящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН: во-первых, Пашинян собирается выступить на Генассамблее ООН, затем он попытается встретиться на полях Генассамблеи с президентом США Дональдом, и наконец, в-третьих, армянский премьер не преминет возможностью отправиться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на встречу с мощнейшей армянской диаспорой». Об этом говорится в аналитической выкладке центра исследований «Атлас», поступившей в редакцию haqqin.az. Встреча Пашияна с Дональдом Трампом маловероятна. В прошлом году Пашиян очень старался побеседовать с американским лидером с глазу на глаз. В этих же целях он даже направил своего советника в Вашингтон, затем посредством проармянских конгрессменов направил личное послание в Белый дом. Однако все его старания остались безуспешны. Трамп так и не увиделся с Пашиняном, да и сейчас американскому президенту, вовлеченному в глобальные торгово-валютные войны и озадаченному проблемой решения головоломки под названием Афганистан, как-то не до Армении.

На сей раз Никол Пашинян выступит на Генассамблее ООН. А что касается сути его речи, учитывая последние радикализацию Пашиняна в карабахском вопросе, не так сложно предположить главную фабулу его послания. В своем выступлении на Генассамблее ООН в прошлом году Пашинян заявил, что «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, в противном случае получается, что Азербайджану нужна лишь территория Нагорного Карабаха, но не его народ». Затем он заявил, что «Нагорный Карабах не может находиться в составе Азербайджана», а урегулирование нагорно-карабахского конфликта является одним из основных приоритетов внешней политики Армении, Пашинян добавил, что статус и безопасность так называемой «НКР» будут иметь исключительный приоритет для Армении. Нанеся своим этим выступлением ущерб мирному процессу и переговорам в рамках Минской группы, Пашинян попытался спровоцировать мировое сообщество оказать давление на Азербайджан. «Любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности, демократии и правам человека в регионе. Армения продолжит участвовать в переговорах в формате Минской группы ОБСЕ. Это – единственный формат для решения конфликта, который признан на уровне мирового сообщества», - заявил тогда Пашинян.

Интересно, что после речи Пашиняна, в которой он «призывал к миру», армянские войска провели учения на оккупационных территориях Азербайджана, чем серьезно усилили напряженность в регионе. Выступление Пашиняна в прошлом году заранее определило безрезультативность встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке. В сентябре пошлого года Пашинян свои провокационные заявления укрепил новыми тезисами: «В Нагорном Карабахе должен пройти референдум», «Нагорный Карабах должен присоединиться к Армении» (этот новый тезис, озвученный Пашиняном 5 августа в Ханкенди, активно внедряется в массовое сознание армянского общества), «Нагорный Карабах не имеет отношения к Азербайджану». Уверенно можно прогнозировать, что и в этом году в своем выступлении на Генассамблее ООН Пашинян озвучит идентичные тезисы. К этим тезисам он может добавить новые обвинения в адрес Азербайджана: «Азербайджан не заинтересован в мире», «отдавая предпочтение военному пути решения конфликта, Азербайджан усиливает напряженность в регионе».