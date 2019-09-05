ПВО Сирии отразила атаку беспилотников террористов
ПВО Сирии отразила атаку трех беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в направлении армейских позиций в провинции Хама, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, инцидент произошел в пятницу вечером.
"ПВО САР сбили три начиненных взрывчаткой беспилотника вооруженных террористических группировок, которые пытались атаковать армейские позиции в районе Сахель Аль-Габ провинции Хама. Жертв нет", - говорится в сообщении.