Из самолета в том числе вышли украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко. Всего на Украину в рамках обмена прибыли 35 человек.

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский. Он также заявил, что Киев будет продолжать переговоры с Москвой, чтобы вернуть всех заключенных.