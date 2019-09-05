Зеленский встретил у трапа прибывших из России заключенных фото
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту Борисполь прибывших из России в рамках обмена украинцев, сообщает РБК.
Наші Герої уже на українській землі. Президент зустрічає кожного. Родичі кричать Дякуємо та Слава Україні! pic.twitter.com/cw4yOzaCQq— Зеленський - Слуга Народу 🇺🇦 (@zel_prezident) September 7, 2019
Из самолета в том числе вышли украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко. Всего на Украину в рамках обмена прибыли 35 человек.
«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский. Он также заявил, что Киев будет продолжать переговоры с Москвой, чтобы вернуть всех заключенных.