Бизнесмен Мадат Гулузаде сжег себя в центре Баку

Согласно информации, ему помешали сотрудники управления и очевидцы происшествия. Сообщается, что с предпринимателем увиделся глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев. Он пообещал Мадату Гулузаде, что его проблемы будут решены в течение дня.

Сам предприниматель утверждает, что пропал его груз – облицовочные плиты, которые прибыли из Ирана. По его словам, суд принял решение о том, что Астаринское управление Госкомтаможни должно выплатить его компании 39,7 тысячи манатов компенсации. Однако компенсацию он так и не получил.

Мадат Гулузаде утверждает, что из-за вопроса компенсации его товары задерживают на таможне.

«Я пришел в Главное таможенное управление Баку за своим товаром. Они опломбировали весь мой товар. А так как у меня не осталось другого выхода – я предпринял попытку самоубийства», - заявил предприниматель.

В свою очередь, пресс-служба Государственного таможенного комитета заявила, что заявления Мадата Гулузаде – ложь и не соответствуют действительности.

В настоящее время Мадат Гулузаде находится в ожоговом отделении Пятой городской больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.