Европарламент готовится к отмене санкций против России

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России, передает РИА Новости.

Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.

Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или, как минимум, смягчение санкций.