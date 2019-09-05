Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку

Авиалайнер А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia совершил вынужденную посадку в главном международном аэропорту Мальдивских островов через 22 минуты после взлета из этого же аэропорта из-за пожара в одном из двигателей, пассажиры и пилоты не пострадали, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.

Происшествие случилось поздно вечером в четверг, 5 сентября, однако информация о нем обнародована таиландским департаментом гражданской авиации только в субботу, после получения от авиакомпании доклада об аварии, который по международным правилам должен быть подан в течение 72 часов после происшествия, сообщает телеканал.

Аэробус А320, выполнявший вечером в четверг рейс из аэропорта мальдивской столицы Мале в Бангкок, совершил аварийную посадку на одном левом двигателе через 22 минуты после вылета из-за пожара в правом двигателе, сообщает телеканал. Возгорание предварили два мощных взрыва, прогремевшие сразу после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы, при каждом из которых из сопла двигателя вырывался сноп пламени. Взрывы слышали пассажиры лайнера, многие увидели и пожар. Огонь наблюдался и с земли: телеканал включил в свой сюжет видео, снятое с земли на смартфон. На нем четко видно, что на правом крыле самолета сразу после взлета возник пожар и самолет набирает высоту с горящим двигателем.

Летчикам, которые поступили точно по инструкции для подобных ситуаций, удалось после набора высоты погасить пожар путем полной остановки правого двигателя, а затем посадить самолет на одном работающем левом двигателе обратно на ВПП аэропорта вылета. При аварийной посадке и последовавшей эвакуации никто не пострадал, говорится в сообщении телеканала.

На борту самолета находились 58 пассажиров и экипаж, сообщает телеканал. Создана комиссия по расследованию происшествия, говорится в сообщении.