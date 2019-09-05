Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга использовала перцовый газ для разгона демонстрантов, которые пришли к полицейскому участку, находящемуся в районе Монг Ко, передает РИА Новости.

Как стало известно, участники демонстрации собираются там второй вечер подряд. При этом они жгут зонты, бумагу, ящики и другие предметы.

Отмечается, что в связи с этим стражи порядка разогнали демонстрантов.

Кроме того, они арестовали некоторых из них.

Сообщается, что пострадавшим понадобилась медицинская помощь.