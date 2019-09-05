Окончил Стамбульский политех, вернулся в Баку и чуть не убил мать судьба человека
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 21-летнего Вагифа Рустамова, обвиняемого в покушении на убийство собственной матери.
Согласно материалам уголовного дела, 8 января этого года в Бинагадинском районе житель поселка Ходжасан Вагиф Рустамов пытался нанести себе ножевое ранение. Его мать, 45-летняя Севиндж Алиева, хотела помешать сыну, и тогда он несколько раз ударил ее ножом. Раненую женщину привезли в Клинический медицинский центр, врачам удалось ее спасти. Там же оказали помощь ее сыну, который успел ранить себя в ногу.
В отношении В.Рустамова было возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.4 (покушение на убийство). Решением суда на время следствия он был заключен под стражу на три месяца.
Последующая медицинская экспертиза показала, что молодой человек совершил преступление будучи в невменяемом состоянии.
На суде обвиняемый Рустамов признал себя виновным лишь частично. В своих показаниях он заявил, что уже год слышит какие-то голоса, изнуряющие его психику и побуждающие к самоубийству. До этого у него все было нормально – после окончания восьмого класса в Баку, он четыре года учился в лицее в Измире, а затем поступил Стамбульский технический университет. Но потом с ним стали происходить странные и пугающие явления.
«Отчетливо слышащиеся голоса постоянно внушали, что ничего хорошего меня не ждет, что я плохо кончу. Я рассказал об этом брату, который вместе со мной учился в Турции. Голоса никогда не смолкали, я уже не мог ни читать, ни учиться. Сосредоточиться на чем-то ином было невозможно. Брат рассказал об этом родным, за мной приехал отец и привез меня в Баку», - рассказал Вагиф Рустамов.
О том, как он бил ножом мать, молодой человек не помнил.
«В тот день голоса в моей голове потребовали, чтобы я покончил с собой и тогда все будет хорошо. Я ударил себя ножом в ногу. Что происходило потом, не помню. Я не хотел убивать маму, я хотел убить себя», - уверял В.Рустамов.
Потерпевшая Севиндж Алиева сообщила, что у нее трое детей и ни с кем из них никогда не было никаких проблем.
Женщина считает, что помутнение рассудка у Вагифа случилось из-за напряженной учебы и возникшей на этой почве депрессии. А когда родные водили его к невропатологу и психиатру, он очень обижался.
«До вечера того дня состояние Вагифа было нормальным, но после того как он принял лекарства, назначенные ему врачом, стало заметно нервное возбуждение. Сын был не в себе, его взгляд стал таким странным. Вдруг он спросил меня: «Мама, почему я живу на этом свете?» и, схватив со стола нож, приставил его к своему горлу. Я бросилась к нему и попыталась забрать у него нож. Он сопротивлялся, я вырывала нож и случайно поранилась. Потом я выволокла сына во двор, а сама без сил упала на пороге дома. Когда падала, еще раз наткнулась на нож, получив ранение в живот. Когда Вагиф увидел кровь, он стал спрашивать, что со мной, почему я упала и что вообще происходит. Я сказала ему, что это гранатовый сок. Мне показалось, он поверил, но стал рыдать в голос. За последний год, хоть Вагиф и был в депрессии, по отношению к своим близким он никогда так себя не вел. О самоубийстве сын стал твердить после того, как мы отвели его к местному врачу. Я спрашивала Вагифа, почему он решил покончить с собой, но он отвечал как-то несвязно», - сказала мать обвиняемого.
Суд вынес решение отправить Вагифа Рустамова на принудительное лечение.