В отношении В.Рустамова было возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.4 (покушение на убийство). Решением суда на время следствия он был заключен под стражу на три месяца.

Согласно материалам уголовного дела, 8 января этого года в Бинагадинском районе житель поселка Ходжасан Вагиф Рустамов пытался нанести себе ножевое ранение. Его мать, 45-летняя Севиндж Алиева, хотела помешать сыну, и тогда он несколько раз ударил ее ножом. Раненую женщину привезли в Клинический медицинский центр, врачам удалось ее спасти. Там же оказали помощь ее сыну, который успел ранить себя в ногу.

Последующая медицинская экспертиза показала, что молодой человек совершил преступление будучи в невменяемом состоянии.

На суде обвиняемый Рустамов признал себя виновным лишь частично. В своих показаниях он заявил, что уже год слышит какие-то голоса, изнуряющие его психику и побуждающие к самоубийству. До этого у него все было нормально – после окончания восьмого класса в Баку, он четыре года учился в лицее в Измире, а затем поступил Стамбульский технический университет. Но потом с ним стали происходить странные и пугающие явления.

«Отчетливо слышащиеся голоса постоянно внушали, что ничего хорошего меня не ждет, что я плохо кончу. Я рассказал об этом брату, который вместе со мной учился в Турции. Голоса никогда не смолкали, я уже не мог ни читать, ни учиться. Сосредоточиться на чем-то ином было невозможно. Брат рассказал об этом родным, за мной приехал отец и привез меня в Баку», - рассказал Вагиф Рустамов.

О том, как он бил ножом мать, молодой человек не помнил.

«В тот день голоса в моей голове потребовали, чтобы я покончил с собой и тогда все будет хорошо. Я ударил себя ножом в ногу. Что происходило потом, не помню. Я не хотел убивать маму, я хотел убить себя», - уверял В.Рустамов.

Потерпевшая Севиндж Алиева сообщила, что у нее трое детей и ни с кем из них никогда не было никаких проблем.

Женщина считает, что помутнение рассудка у Вагифа случилось из-за напряженной учебы и возникшей на этой почве депрессии. А когда родные водили его к невропатологу и психиатру, он очень обижался.

«До вечера того дня состояние Вагифа было нормальным, но после того как он принял лекарства, назначенные ему врачом, стало заметно нервное возбуждение. Сын был не в себе, его взгляд стал таким странным. Вдруг он спросил меня: «Мама, почему я живу на этом свете?» и, схватив со стола нож, приставил его к своему горлу. Я бросилась к нему и попыталась забрать у него нож. Он сопротивлялся, я вырывала нож и случайно поранилась. Потом я выволокла сына во двор, а сама без сил упала на пороге дома. Когда падала, еще раз наткнулась на нож, получив ранение в живот. Когда Вагиф увидел кровь, он стал спрашивать, что со мной, почему я упала и что вообще происходит. Я сказала ему, что это гранатовый сок. Мне показалось, он поверил, но стал рыдать в голос. За последний год, хоть Вагиф и был в депрессии, по отношению к своим близким он никогда так себя не вел. О самоубийстве сын стал твердить после того, как мы отвели его к местному врачу. Я спрашивала Вагифа, почему он решил покончить с собой, но он отвечал как-то несвязно», - сказала мать обвиняемого.

Суд вынес решение отправить Вагифа Рустамова на принудительное лечение.