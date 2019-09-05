Сборная Азербайджана: в гостях лучше, чем дома Итоги выезда в Уэльс
Удивительно, но после половины отборочного пути к Евро-2020 мы приходим к выводу, что в гостях сборная Азербайджана пока играет лучше, чем дома. «Лучше» - это компактнее, самоотверженнее, сплоченнее. Но, увы, даже демонстрируя неплохой по меркам сборной Азербайджана футбол, мы не смогли набрать очков ни в Хорватии, ни в Уэльсе, проиграв оба раза со счетом 1:2.
Вчерашнее поражение получилось особенно обидным. Сборная Уэльса не была сильнее нас на две головы. В ходе игры становилось понятно, почему валлийцы до игры с Азербайджаном занимали в группе предпоследнее место при одной победе в трех матчах. Эта команда сегодня переживает не лучшие времена и далека от той, что выходила в полуфинал Евро-2016.
Но в каком бы состоянии ни находились британские команды, азербайджанским футболистам с ними всегда приходится тяжело из-за умения соперников играть на втором этаже. Однако даже в этом компоненте игры Уэльс не создал нам особых проблем.
Райану Гиггзу стоило бы посмотреть последний матч сборной Азербайджана в Великобритании. В ноябре 2016 года Северная Ирландия попросту смела нашу команду за счет угловых, дальних вбросов с аута, а также всяческих навесов и подач. Уэльсу это сделать не удалось. Тут, кстати, стоит похвалить нашу линию обороны и особенно выделить дебютанта сборной Бахлула Мустафазаде. 22-летний паренек из клуба «Сабах» выиграл немало верховых единоборств, подарив большую надежду на то, что на дефицитной позиции центрального защитника у нас вырос и еще, хочется верить, будет расти достойный футболист.
Главный тренер Никола Юрчевич решил сыграть против сборной Уэльса в пять защитников. На пресс-конференции накануне игры хорват сказал, что есть два варианта игры в центре обороны: Максим Медведев либо в паре с Бахлулом Мустафазаде, либо - с Антоном Кривоцуком. Но в итоге Юрчевич выпустил на поле всех трех. По краям играли Павел Пашаев и Шахрияр Рагимов.
Именно бедолага Пашаев стал автором автогола в весьма комичной ситуации. Правда, виноват, конечно, не только Пашаев, как показалось на первый взгляд. Большая доля вины лежит и на голкипере Салахате Агаеве. После игры Салахат скажет: «В эпизоде с первым голом я крикнул Пашаеву, что мяч летит в него, но он меня не услышал. Он даже не видел мяча, когда тот летел».
Во-первых, как может защитник не видеть летящий в него мяч? Понятно, что там был рикошет, но как можно было не следить за траекторией круглого снаряда?
Во-вторых, Агаев заметил, что Павел не видит, что происходит. Так зачем же нужно было сломя голову выбегать из ворот, понимая, что может быть рикошет? Да и в принципе, эпизод не требовал того, чтобы вратарь так далеко выходил из ворот. Мяч должен был оказаться либо у Пашаева, либо у находившегося рядом Махира Мадатова. Ближайший валлийский футболист к мячу не успевал.
Одним словом, жирная двойка и Пашаеву, и Агаеву за этот эпизод. Виноваты оба, хоть и в разной степени.
Ну а второй гол процентов на 90 на совести вратаря. Салахат еще в первом тайме, помимо эпизода с пропущенным мячом, действовал неуверенно на выходе из ворот. В одном из таких моментов соперник, к счастью, не попал в оставленные пустыми ворота.
Неверно Агаев рассчитал свои действия и в моменте с голом Гарета Бэйла. Да, началось все с неудачного действия Максима Медведева. Мяч от ноги нашего капитана взмыл над штрафной, и тут начал чудить Салахат. Он опрометчиво выбегает из ворот. Защитники видят, что вратарь выходит и расступаются. Но тут на пути Агаева оказался валлийский футболист. Он мастерски, без нарушения правил преградил путь к мячу и получилось так, что Бэйл на мгновение остался один. Такому мастеру это только было и нужно. Удар головой, попытка Медведева выбить мяч с ленточки не увенчалась успехом, и мы проигрываем 1:2.
Конечно, нельзя не отметить гол сборной Азербайджана. Какой великолепный пас отдал на Махира Эмрели Рамиль Шейдаев! Махиру мешали защитники, и он чуть не запорол наш единственный стопроцентный момент в матче, но тут повезло с отскоком от вратаря, и форвард «Карабаха» смог добить мяч в сетку!
Постфактум удивила замена, сделанная Николой Юрчевичем на 69-й минуте. Он заменил Ричарда Алмейду и выпустил Рашада Эюбова. В тот момент показалось, что нашего основного разыгрывающего убрали с поля из-за повреждения, так как валлийцы били его по ногам нещадно. Но уже после матча Алмейда, беседуя с журналистами, признался, что, несмотря на синяки и ссадины, был готов продолжать игру.
Итак, подводя итоги выезда в Кардифф, можно сказать, что проиграли мы из-за глупейших ошибок команде, испытывающей очевидные проблемы в игре. Но, с другой стороны, на что можно рассчитывать, если за всю игру ты создаешь полтора момента. Хорошо, что мы так здорово реализовываем голевые возможности, но для того, чтобы добиваться успеха со столь пассивной игрой в атаке, нужна прочная стена в обороне и выручающий, не ошибающийся в простых ситуациях вратарь. У нас нет ни того, ни другого, хотя, повторюсь, в матче с Уэльсом защита сборной Азербайджана сыграла в целом хорошо.
9 сентября сборную Азербайджана ждет домашний матч с Хорватией, которая вчера разгромила в гостях Словакию со счетом 4:0. Очень хочется верить, что в игре с вице-чемпионами мира азербайджанские футболисты, как и в Кардиффе, сыграют с максимальной отдачей, но уже без грубейших ошибок. И сильно надеемся, что в понедельник мы не увидим на поле той безобразной игры, свидетелями которой мы стали в июньских домашних матчах с Венгрией (1:3) и Словакией (1:5).