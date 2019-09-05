Эльмир Алиев, Баку - Кардифф - Баку 22:08

Удивительно, но после половины отборочного пути к Евро-2020 мы приходим к выводу, что в гостях сборная Азербайджана пока играет лучше, чем дома. «Лучше» - это компактнее, самоотверженнее, сплоченнее. Но, увы, даже демонстрируя неплохой по меркам сборной Азербайджана футбол, мы не смогли набрать очков ни в Хорватии, ни в Уэльсе, проиграв оба раза со счетом 1:2.

Вчерашнее поражение получилось особенно обидным. Сборная Уэльса не была сильнее нас на две головы. В ходе игры становилось понятно, почему валлийцы до игры с Азербайджаном занимали в группе предпоследнее место при одной победе в трех матчах. Эта команда сегодня переживает не лучшие времена и далека от той, что выходила в полуфинал Евро-2016. Но в каком бы состоянии ни находились британские команды, азербайджанским футболистам с ними всегда приходится тяжело из-за умения соперников играть на втором этаже. Однако даже в этом компоненте игры Уэльс не создал нам особых проблем. Райану Гиггзу стоило бы посмотреть последний матч сборной Азербайджана в Великобритании. В ноябре 2016 года Северная Ирландия попросту смела нашу команду за счет угловых, дальних вбросов с аута, а также всяческих навесов и подач. Уэльсу это сделать не удалось. Тут, кстати, стоит похвалить нашу линию обороны и особенно выделить дебютанта сборной Бахлула Мустафазаде. 22-летний паренек из клуба «Сабах» выиграл немало верховых единоборств, подарив большую надежду на то, что на дефицитной позиции центрального защитника у нас вырос и еще, хочется верить, будет расти достойный футболист.

Главный тренер Никола Юрчевич решил сыграть против сборной Уэльса в пять защитников. На пресс-конференции накануне игры хорват сказал, что есть два варианта игры в центре обороны: Максим Медведев либо в паре с Бахлулом Мустафазаде, либо - с Антоном Кривоцуком. Но в итоге Юрчевич выпустил на поле всех трех. По краям играли Павел Пашаев и Шахрияр Рагимов. Именно бедолага Пашаев стал автором автогола в весьма комичной ситуации. Правда, виноват, конечно, не только Пашаев, как показалось на первый взгляд. Большая доля вины лежит и на голкипере Салахате Агаеве. После игры Салахат скажет: «В эпизоде с первым голом я крикнул Пашаеву, что мяч летит в него, но он меня не услышал. Он даже не видел мяча, когда тот летел». Во-первых, как может защитник не видеть летящий в него мяч? Понятно, что там был рикошет, но как можно было не следить за траекторией круглого снаряда? Во-вторых, Агаев заметил, что Павел не видит, что происходит. Так зачем же нужно было сломя голову выбегать из ворот, понимая, что может быть рикошет? Да и в принципе, эпизод не требовал того, чтобы вратарь так далеко выходил из ворот. Мяч должен был оказаться либо у Пашаева, либо у находившегося рядом Махира Мадатова. Ближайший валлийский футболист к мячу не успевал. Одним словом, жирная двойка и Пашаеву, и Агаеву за этот эпизод. Виноваты оба, хоть и в разной степени.

Ну а второй гол процентов на 90 на совести вратаря. Салахат еще в первом тайме, помимо эпизода с пропущенным мячом, действовал неуверенно на выходе из ворот. В одном из таких моментов соперник, к счастью, не попал в оставленные пустыми ворота. Неверно Агаев рассчитал свои действия и в моменте с голом Гарета Бэйла. Да, началось все с неудачного действия Максима Медведева. Мяч от ноги нашего капитана взмыл над штрафной, и тут начал чудить Салахат. Он опрометчиво выбегает из ворот. Защитники видят, что вратарь выходит и расступаются. Но тут на пути Агаева оказался валлийский футболист. Он мастерски, без нарушения правил преградил путь к мячу и получилось так, что Бэйл на мгновение остался один. Такому мастеру это только было и нужно. Удар головой, попытка Медведева выбить мяч с ленточки не увенчалась успехом, и мы проигрываем 1:2. Конечно, нельзя не отметить гол сборной Азербайджана. Какой великолепный пас отдал на Махира Эмрели Рамиль Шейдаев! Махиру мешали защитники, и он чуть не запорол наш единственный стопроцентный момент в матче, но тут повезло с отскоком от вратаря, и форвард «Карабаха» смог добить мяч в сетку!