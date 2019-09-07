Как сообщает Life, ЧП с самолетом произошло не в Саудовской Аравии, как сообщалось ранее, а в Нигерии. На борту самолета было до 600 верующих, совершавших ежегодное паломничество в Саудовскую Аравию.

ЧП произошло в аэропорту Нигерии «Минна». Очевидцы сообщили, что Международный аэропорт Минны избежал большой катастрофы, поскольку в аэропорту даже нет пожарных машин.