Самолет с 600 паломниками на борту жестко сел в Нигерии обновлено 00:05

Как сообщает Life, ЧП с самолетом произошло не в Саудовской Аравии, как сообщалось ранее, а в Нигерии. На борту самолета было до 600 верующих, совершавших ежегодное паломничество в Саудовскую Аравию.

ЧП произошло в аэропорту Нигерии «Минна». Очевидцы сообщили, что Международный аэропорт Минны избежал большой катастрофы, поскольку в аэропорту даже нет пожарных машин.

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В Саудовской Аравии жестко сел самолет, на борту которого находились 600 верующих, которые совершали ежегодное паломничество в стране. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации, лайнер рухнул после того, как заканчивал последний заход в аэропорт. После падения он проскользил вдоль взлетно-посадочной полосы несколько десятков метров.

Предположительной причиной крушения называют техническую неисправность одного из двигателей воздушного судна.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, однако пассажиры были сильно потрясены произошедшим.

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