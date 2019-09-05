В России начался единый день голосования

В Камчатском крае избирательные участки открылись в четырех муниципальных районах. Там проходят выборы и довыборы глав и депутатов сельских поселений.

В Чукотском автономном округе также выбирают депутатов и глав сельских поселений в трех муниципальных районах и городском округе Анадырь. По данным окружного избиркома, за этот пост будут бороться пять человек, в том числе нынешний и.о. руководителя округа Леонид Николаев от «Единой России» и зампред комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 региональных законодательных собраниях, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

Помимо этого, состоятся довыборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).