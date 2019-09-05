Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона

В Абу-Даби на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 состоялся бой между знаменитым российским бойцом, чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона Дастином Порье из США.

Поединок завершился в 3-м раунде удушающим приемом.

Первый раунд прошел с явным превосходством Нурмагомедова. Второй раунд неожиданно начался с нескольких точных ударов американца, но затем Хабиб сумел перевести бой в партер. У Порье произошло рассечение.

В третьем раунде Порье доставил проблемы Хабибу, прихватив шею российского спортсмена. Но Нурмагомедов смог вырваться и провел ответный удушающий прием.

Для Нурмагомедова это была вторая защита титула. До этого он, наверное, в самом скандальном бою в истории смешанных единоборств победил Конора Макгрегора. Порье же завоевал пояс временного чемпиона, победив Макса Холлоуэя.

В активе Хабиба 28 побед в 28 боях. У Порье 25 побед при 6 поражениях.