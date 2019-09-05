С февраля 2015 года по март «колдунья» выманила у потерпевшей более 9 тысяч евро — 7 с лишним тысяч наличными и около 2 тысяч в виде ценных вещей (золотые кольца, кулон, мобильный телефон, мебель, телевизор).

В Латвии произошел редкий судебный случай. Как сообщила газета «Латвияс Авизе», в небольшом городе Резекне на скамье подсудимых оказалась женщина, которая выдавала себя за колдунью, обещавшую снять «смертельное проклятие». Она также обещала, что за то, что будут привлечены «монахи Ватикана», надо будет платить деньги, и немалые.

На дворе давно XXI век. Но, оказывается, кто-то еще верит в колдовство и магию.

В материалах дела сообщается, что «колдунья» и ее мать, зная, что первая потерпевшая, их знакомая, которая работает экспедитором, очень беспокоится о своем здоровье и здоровье близких и легко внушаема, начали обрабатывать ее.

Сначала это начала мать авантюристки, неоднократно сообщая жертве, что на нее наложено заклятие и надо от него избавиться. В противном случае, мол, потерпевшая станет инвалидом или уродом.

В суде, который состоялся в 2018 году, авантюристка свою вину не признала. Приговор гласил: 4 года и 5 месяцев тюрьмы. «Колдунья» подала апелляцию. Но и вторая инстанция оставила приговор без изменения.

А потом против нее был начат новый уголовный процесс. Потому что, оказалось, пострадавшая была не единственной жертвой. У другой жительницы того же города она выманила около 10 тысяч евро, угрожая тем же «смертельным проклятием».

Это была пенсионерка, с которой обе обманщицы не раз встречались. «Колдунья» требовала при этом пожилую женщину смотреть ей в глаза, сжигала бумагу и на растертом пепле рисовала три креста, что якобы означало «три смерти», а потом на той же поверхности писала сумму денег, которую необходимо внести для снятия «проклятия». В результате расследования, оказалось, что были и другие случаи выманивания денег еще у двух жертв, сопровождавшиеся похожими «магическими» ритуалами.

Итогом судебного разбирательства стал новый приговор, согласно которому «колдунья» проведет в тюрьме 6 лет.