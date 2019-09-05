Без какого-либо предупреждения мужчина в темной одежде преднамеренно столкнул женщину и ее восьмилетнего сына, стоящих на платформе, на железнодорожные пути. В то время, как 40-летняя мать успела спасти себя в узкой колее между рельсами, прибывший скорый поезд переехал ребенка. Мальчик сразу же умер. Другая 78-летняя женщина, которая также подверглась нападению неизвестного мужчины, сумела дать отпор и обеспечить свою безопасность. Она перенесла шок и легкую травму плеча.

Преступник, этнический эритреец Хабте А., 40-летний житель Швейцарии, подвергся преследованию со стороны пешеходов и полицейского в штатском. Его настигли и задержали недалеко от вокзала.

Швейцарские власти Цюриха прокомментировали ужасное происшествие во Франкфурте: до той недели не было никаких происшествий, связанных с задержанными. 25 июля 2019 г. полиция была вынуждена выехать по месту жительства данного индивида из-за его насильственного поведения. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили, что жена подозреваемого, их трое детей и соседка были заперты в доме. При этом, на соседку он напал с ножом. Женщина сказала, что никогда раньше не видела от своего мужа подобного поведения. С тех пор он был в бегах.

По распоряжению судьи преступник в настоящее время находится в психиатрической клинике, поскольку психиатр заявил суду, что преступник страдает от «болезни шизофренического спектра». Расследования по подозрению в убийстве и покушении на убийство, тем не менее, продолжаются.