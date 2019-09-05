Еще раз о судьбе задержанных в Азербайджане россиян армянской национальности

B посольстве России в Азербайджане агентству Turan сообщили, что проверяют данную информацию. При этом в дипмиссии отметили, что в посольство от азербайджанской стороны на данный момент (полдень субботы) никакой официальной информации не поступало.

Правоохранительные органы Азербайджана пока не комментируют вчерашнее сообщение азербайджанских СМИ о задержании в Гейгельском районе двух граждан России армянского происхождения.

B то же время пока неизвестны имена задержанных. Согласно неофициальной информации, супружеская пара из России прибыла в Гянджу, а оттуда поехала в село Чайкенд, где раньше проживали армяне. Там они были задержаны по причине "подозрительного" поведения. Имена и возраст задержанных не сообщаются.

Как стало известно Turan из источников, заслуживающих доверия, после проверки и профилактической беседы задержанных отпустят.

Причиной задержания стало пребывание армян в непосредственной близости от линии фронта, где действует особый режим военного времени.