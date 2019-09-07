В Имишли перевернулся автомобиль

В результате аварии, произошедшей в Имишли, машина перевернулась. Как передает Report, инцидент произошел прошедшей ночью на трассе Агсу-Кюрдямир-Бахрамтепе на участке дороги у деревни Алйетмязли Имишлинского района.

Автомобиль с государственным номерным знаком "30-EK-754”, управляемый 1995-го года рождения Сеидовым Мирджалалом Миргейдар оглу, потеряв управление и выехав на обочину, перевернулся. В результате аварии пассажир, 1971-го года рождения Сеидова Гюлшян Сабир гызы получила травмы различной степени. Раненная была доставлена в Имишлинскую районную больницу.

По факту ведется расследование.