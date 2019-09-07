Трамп отменил секретные переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Без ведома практически всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп.

Глава США добавил, что в результате происшествия погибли 12 человек.