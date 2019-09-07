Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Медики рекомендуют во время обострения недуга делать компрессы с этим напитком. Такой способ лечения помогает снимать отеки, а также прогревать больную область, снижая боль.

Отмечается, что наибольшего эффекта можно достигнуть, добавив в водку мед. Держать такой компресс следует как можно дольше.

Однако, утверждают врачи, при остеохондрозе водку можно принимать лишь наружно, исключив «традиционный» способ.