В протестах в Гонконге пострадали десятки человек

В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек. Как предает ТАСС, не менее 19 человек получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и полицией, произошедших в субботу вечером в Гонконге.

Состояние двух пострадавших расценивается врачами как серьезное.

Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы радикально настроенных протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить стражей порядка лазерными указками. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.