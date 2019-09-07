Ученые узнали, какой напиток увеличивает риск смерти

Риск смерти и развития опасных заболеваний увеличивает регулярное употребление колы, лимонада и похожих безалкогольных напитков. К такому выводу пришли ученые, пишет Die Welt.

Специалисты изучили данные 450 тыс. человек из 10 стран. Всех эксперты поделили на две группы: кто употреблял меньше одного стакана (250 мл) газировки в месяц и кто выпивал не менее двух стаканов в день.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти у любителей газировок оказался на 17% выше, чем у людей, которые не употребляют этот продукт или употребляют мало.

При этом 11,5% из числа наблюдаемых умерли. Оказалось, что все они пили сладкие безалкогольные напитки в большом количестве.