Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:13

Двадцатый век все дальше уходит от нас и, таким вот образом, забирая из жизни тех, кто формировал его облик, тех, кто уже при жизни становились символами. De mortuis aut bene, aut nihil, о мертвых или хорошо, или ничего - это не о них, поскольку каждый из этих масштабных людей прошлого времени - еще и урок нам, сегодняшним. Роберт Габриэль Мугабе, лидер повстанцев, который привел Зимбабве к независимости и управлял страной в течение 37 лет, умер от рака на 96-м году жизни в пятницу, 6 сентября, в элитной больнице Сингапура. Жизнь, ставшая символом, для Мугабе начиналась в бурные 60-е года прошлого столетия, когда воздух «Черного континента» был пропитан борьбой с колониализмом. Европа добровольно отказывалась и дальше нести «бремя белых», но кое-где в Африке еще сохраняла силы для репрессий.

В 1964 году за «подрывную деятельность» 20-летний Мугабе - несмотря на молодость уже один из основателей и генеральный секретарь Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ) - приговорен к десяти годам тюрьмы. Но что такое заключение для революционера? Правильно, университет. И за время отбывания срока молодой человек заочно получил степень бакалавра управления и бакалавра права Лондонского университета международных программ. Так что, выйдя из тюрьмы в 1974-м, борьбу за освобождение страны он продолжил уже на более профессиональном уровне, вооруженный достижениями западной науки управления и идеологией маоизма. Шесть лет напряженной деятельности, ведения партизанской борьбы - и 18 апреля 1980 года Зимбабве было провозглашено независимым государством, а Мугабе становится премьером молодой африканской страны. Обладающей, к слову, вполне приличной экономикой, достаточно развитой по местным меркам промышленностью и сельским хозяйством - такое вот наследие «проклятого колониального прошлого». И нужно заметить, что в те времена Мугабе отлично понимал значение белых специалистов для страны. Во всяком случае, «черный национализм» был ему чужд, и в первом правительстве независимого государства Зимбабве главы полиции, армии и Центральной разведывательной организации были именно «белыми», вопреки настроениям лидеров партизанских группировок и «товарищей по партии». Более того, Мугабе пошел вопреки сложившейся к тому времени доброй африканской традиции - белым владельцам ферм и предприятий он гарантировал, что «чернокожая толпа не постучится в ваши ворота с целью конфискации имущества».

Впрочем, он прекрасно понимал и другое: главный его враг - вчерашние соратники по борьбе. Каждый с амбициями, каждый - лучше него знающий, как управлять государством. А потому одним из первых шагов зимбабвийского премьера стала… договоренность с северокорейским лидером товарищем Ким Ир Сеном. Спецназ КНДР в те времена справедливо считался одним из лучших, а потому именно его инструктора в короткие сроки создали и выдрессировали 5-ю парашютную бригаду, элитную часть тогдашнего премьера, «последний довод» Мугабе в дискуссии с оппонентами. Как в воду глядел. Через короткое время именно эта бригада потребовалась для решения конфликта с ближайшим другом и конкурентом, Джошуа Нкомо, которого сам же Мугабе назначил на пост министра внутренних дел. Трения вчерашних соратников по борьбе начались практически сразу после их прихода к власти, терпение у обоих быстро иссякло, но премьер казался быстрее - и обвинил Джошуа в контрреволюционном заговоре. Тот бежал из страны, а бунт его сторонников - племени матабелов - давила именно 5-я бригада. С такой показательной жестокостью, что истинное количество жертв операции «Гукурахунди», в переводе - «ранний дождь, смывающий плевелы перед вешними ливнями», не установлено до сих пор, цифры «плавают» в диапазоне от 20 до 50 тысяч только убитыми.

Кстати, Джошуа Нкома был помилован. Но вот все микро-партии, которые для удовлетворения личных амбиций бывшие партизанские лидеры - и не только амбиций, замечу, каждая из них претендовала на управление какой-либо провинцией страны, распоряжение муниципальными бюджетами и тому подобное - были вынуждены влиться в правящую партию. Генеральным секретарем которой был Мугабе. Добившись подобного успеха, зимбабвийский премьер задал себе вполне резонный вопрос - а чего это я и дальше буду скромничать? Одна страна, одна партия - и один президент, де-юре избираемый, де-факто - пожизненный. Сказано - сделано, и с 1987 года Мугабе в приказном порядке внес изменения в Конституцию, а себя назначил президентом, с правом выдвигаться на этот пост неограниченное количество раз. Собственно, на этом история человека, который из пламенного революционера, грозы тронов и диктаторов благополучно превратился в пожизненного правителя, могла бы и закончиться. Банальная, в принципе ситуация, сотни примеров такой трансформации от дней минувших до дней сегодняшних. Ну было бы одним «несменяемым» больше, что такого, «Без Мугабе нет Зимбабве», «кто, если не он» и «не надо раскачивать лодку, вы что, хотите майдана как в Сомали?» - современная пропаганда поднаторела в объяснении того, почему один президент и навсегда - это хорошо, правильно и естественно. Но любой «патриарх» рано или поздно совершает ошибку, за которой следует крах не только его самого, но и всей страны.

Для Мугабе такой ошибкой стал «черный передел» - реквизиция 3041 ферм, принадлежавших белым. Для поддержания патриотической волны в свою поддержку он согласился на конфискацию у них, без всякой компенсации, почти пяти миллионов гектаров земли. Более 500 тысяч человек из «ядерного электората» Мугабе, безземельных крестьян и ветеранов войны за независимость Зимбабве получили свои наделы. Но и это не все - был принят закон, согласно которому иностранные компании в стране должны находиться под контролем чернокожих граждан. После чего экономика страны устремилась в пропасть. К маю 2002 года потеряли работу 835 тыс. наёмных сельскохозяйственных рабочих (вместе с членами семей), в городах закрылись многие предприятия. К октябрю того же года 90 % белых фермеров в страхе за свою жизнь бежали из страны. Произошло резкое падение производства во всей промышленности, особенно в горнодобывающей и в тех отраслях, которые прямо связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции и минерального сырья. Кроме того, за «черный передел» МВФ приостановил финансовую поддержку Зимбабве, а Евросоюз ввел санкции против правительства Мугабе В панике руководство страны принялось делать то, что всегда делают в таких ситуациях некомпетентные управляющие - активно распродавать активы. Местные элиты хорошо нагрели на этом руки и обеспечили будущее своих внуков, качественно выиграл Китай - традиционный друг, союзник и спонсор. Но вот экономике Зимбабве это не помогло, достаточно сказать, что началу 2008 года инфляция в Зимбабве достигла мирового рекорда — 100 580 %. К январю 2009 года инфляция достигла 321 000 000 %, абсолютный мировой рекорд, а в оборот была введена купюра достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов. Впрочем, уже спустя несколько месяцев местные деньги были вообще выведены из оборота - правительство в качестве платежного средства разрешило использовать любые иностранные валюты.