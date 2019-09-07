Израиль ударил по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Атака стала ответом на запуск палестинцами вооруженного дрона. Беспилотный аппарат 7 сентября сбросил взрывчатку на одну из армейских машин израильской армии.

«В ответ мы нанесли удар по нескольким целям движения "Хамас" в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных соединения в Газе. Мы возлагаем ответственность на "Хамас"», — говорится Twitter-аккаунте армии Израиля.

Израиль и Палестина возобновили периодический обмен ракетными ударами с августа. В сентябре премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.