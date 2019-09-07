Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:27

Трудно сказать, как реагируют на популистские заявления своего премьера Никола Пашиняна в самой Армении, но азербайджанцам они изрядно поднадоели. Ну как, скажите, можно всерьез воспринимать его последние заявления о том, что «Карабах — это Армения, и все!». «Революционный» премьер-министр позволил себе то, чего никогда не позволяли не менее воинственные его предшественники — первые лица этой страны. Но, в принципе, он также, как и предшественники – выходцы из Нагорного Карабаха, решил вновь выдать желаемое за действительное. В расчете как-то поднять падающий революционный имидж.

Да, на первый взгляд - громкое заявление. Но задумаемся на минуту, а имеет ли моральное право говорить так глава государства, которое не имеет даже полноценной дороги, связывающей страну с внешним миром. Уже сколько лет руководители Армении, которую Азербайджан без особых усилий заточил в транспортную блокаду, грезят все новыми проектами по строительству автомобильных и железных дорог в рамках фантастических даже для армян транспортных коридоров Север-Юг или Юг-Запад. А грезы их сводились к тому, что Иран и Россия должны профинансировать миллиардные проекты (у самих-то денег нет), а Грузия - предоставить возможность беспрепятственно пользоваться своей территорией. Призрачность проектов была очевидна с самого начала, но никакая фантастика не мешала армянским политикам мусолить эту тему до тех пор, пока она им самим не приелась. Но даже при этом они обвиняли во всех грехах не свои очевидные ошибки, главная из которых заключается в оккупации Карабаха, а Москву и Тегеран за нежелание вкладывать деньги в нереальные затеи своего избалованного младшего брата. Но этого и следовало ожидать, инвесторы не торопятся вкладывать деньги в проект, который заведомо проблематичен в плане реализации из-за вороха экономических и политических проблем. Даже если оставить в сторону экономические проблемы, вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии не будет решен, пока не изменится ситуация в регионе, сложившаяся после войны августа 2008 года в Грузии. А решение его в обозримой перспективе не ожидается, не будет же Москва менять свою большую политику в угоду мелким капризам Еревана.

Да и разрушенная железнодорожная инфраструктура страны требует огромных финансовых вливаний, на которые не готов ни один инвестор, знакомый с реальными перспективами, а точнее, бесперспективностью этой дороги. Правда, последнюю надежду Ереван возлагал на соглашения с частной иранской компанией - "Расиа ФЗЭ", которая должна была привлечь инвестора для строительства дороги, но и она угасла. Провальный проект без окончательного ТЭО стоимостью 3,2 млрд долларов так и не привлек инвесторов. А ведь Ереван выдвигал свой проект чуть ли не в противовес коридору Север-Юг, но через Азербайджан, который сегодня близится к завершению. Видя бесперспективность затеи с железной дорогой, в Ереване взялись было за реализацию проекта автомагистрали Север-Юг, создание альтернативного – автомобильного пути. Что из этого вышло, показали недавние события. В середине прошлого месяца Грузия приняла решение до конца сентября ограничить передвижение транспорта по трассе международного значения Поничала-Марнеули-Гугути в направлении таможенно-пропускного пункта «Гугути». Цель - проведение масштабных ремонтных работ. Между тем это единственная дорога, по которой грузы и пассажиры могут переправляться из Армении в Россию транзитом через Грузию. В Армении забили тревогу, понимая, что первоочередный проезд будет обеспечиваться, конечно же, грузинскому транспорту. Разумеется, в Армении восприняли это решение как стремление создать Еревану новые сложности. Это для него единственная открытая дорога, ведущая в Европу, к ключевым торговым и региональным партнерам. А главное - в Россию, главному стратегическому союзнику, входящему, как и Ереван, в Евразийский экономический союз. Армяно-российский торговый транзит проходит через Грузию, так как у Армении нет общей границы с РФ и другими странами ЕАЭС.