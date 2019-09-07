Гюльнар Алиева, собкор 13:32

Руководство ЖСК Turac-AF, осуществляющее управление жилым комплексом Yüksəliş, расположенном в Ясамальском районе по улице Мухаммеда Хиябани, 133-135, более двух лет попирает права поселившихся здесь людей. Жители комплекса уже писали в haqqin.az с просьбой помочь им прекратить самоуправство ЖСК, но публикацию сайта по этому поводу «жилищное начальство» проигнорировало. На этот раз жители Yüksəliş сами пришли в редакцию, чтобы подробнее рассказать про свои проблемы. Мошенничество по отношению к покупателям квартир в комплексе было допущено еще при заселении. Площадь некоторых из них оказалась на 10 и даже 30 квадратных метров меньше, чем было указано в договоре. И ставшие обладателями такой урезанной жилплощади никак не могут добиться от ЖСК Turac-AF ни возмещения, ни даже документов с реальными цифрами.

Обделило их ЖСК и с обещанной парковкой. Места на подземной стоянке, предназначенные для личного транспорта жильцов, руководство Turac-AF распродало не имеющим никакого отношения к данному жилкомплексу людям. К тому же, площадь парковки была существенно сокращена из-за незапланированного расширения коммерческих объектов на первом этаже. Для них был пробит отдельный, непредусмотренный проектом въезд, что не только уменьшило стоянку, но и нарушило устойчивость здания. Недовольные таким руководством жильцы давно хотят взять управление комплексом в свои руки. И хотя это предусмотрено законом, ЖСК Turac-AF каждый раз находит какие-то отговорки и отказывается передать документы инициативной группе владельцев квартир. «По указанию руководства ЖСК так называемый комендант комплекса Мушфиг, обманув некоторых жильцов, уговорил их подписаться под липовым протоколом, и без проведения общего собрания владельцев квартир на пост главы кооператива был «избран» некий Бахруз, которого никто у нас не знает. Turac-AF хочет сохранить контроль над зданием, чтобы безнаказанного распродавать нежилые помещения и территорию, фальсифицируя для этого документы», - утверждают жильцы комплекса Эльдар Сулейманов, Дашгын Гахраманлы и другие.

Редакция haqqin.az пыталась поговорить по поводу происходящего в Yüksəliş с исполнительным директором ЖСК Turac AF Али Аллахвердиевым, но он, узнав, откуда звонят, никаких разъяснений давать не соизволил и попросту отключил телефон. С представителями прессы решился поговорить лишь комендант Мушфиг. «Мы ничего не фальсифицировали. Жильцы утверждают, что получили квартиры с меньшей площадью, чем указана в договорах. На самом деле мы рассчитывали внешние размеры квартир. Помимо этого, Государственный комитет по вопросам имущества учитывал лишь 30% площади балконов. Вот потому и образовалась разница между площадью, указанной в договорах, и той, что зафиксирована в купчих. И при сборе подписей для избрания председателя кооператива никто никого не обманывал. Это был добровольный выбор жильцов, что они и подтвердили своими подписями. А недовольство некоторых просто вызвано их личными амбициями, претензиями на место коменданта и председателя. Это не их обманули, а они обманывают прессу», - заявил комендант Yüksəliş. Что касается перепланировки первого этажа и еще одного въезда на парковку, ради чего было разбито бетонное покрытие рядом со зданием, то комендант Мушфиг объяснил это тем, что первый этаж продан владельцам коммерческого объекта и перестройка – их решение. Площадь подземной парковки действительно уменьшена, потому что часть его теперь станет складом лекарственных препаратов этого объекта. Не стал отрицать Мушфиг, что туда действительно вопреки проекту пробит въезд, но несущие стены, по его заверению, не тронуты.