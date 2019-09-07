Молодой человек предпринял попытку суицида в Барде, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, Камал Абдулкеримов (2000 г.р.) выпил лекарство от блох. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу.

Сообщается, что недавно молодой человек вступил в конфликт с неизвестными лицами в соцсети Facebook. Вскоре они подготовили видеоколлаж с фотографиями Камала Абдулкеримова, сопроводив их оскорблениями. Видеозапись была опубликована на Youtube.

Камал Абдулкеримов обратился за помощью в правоохранительные органы. Но видео так и не было удалено, после чего парень решил свести счеты с жизнью.