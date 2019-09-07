К парламенту Грузии пригнали стадо овец
Участники грузинского движения «Стыдно» пригнали овец к парламенту Грузии в знак протеста против назначения Георгия Гахарии премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Часть "овец" находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», — прокомментировал лидер движения Гиги Макарашвили.
В данный момент депутаты парламента Грузии рассматривают вопрос выражения доверия новому правительству Гахарии. Активисты «Стыдно» собрались у служебного входа в здание, чтобы устроить «коридор позора» для депутатов и кандидатов в министры.