Жители Гонконга просят Трампа о помощи

Участники акций протеста в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти город. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ходе протестной акции демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. Также они скандировали: «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» и «Сопротивляйтесь Пекину, освободите Гонконг».

«Когда США погрязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас продемонстрировать им, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости», — сообщил журналистам один из протестующих.