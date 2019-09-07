Индия внесла аванс за С-400

Поставки Индии комплексов С-400 будут осуществлены в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком, контракт уже проавансирован, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев", - заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1", говоря о поставках С-400 Индии.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году. В конце августа в пресс-службе ФСВТС сообщили РИА Новости, что страны урегулировали вопрос с авансом.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.