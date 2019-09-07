Казахстанские власти решили положить конец спекуляциям на тему своих отношений с Пекином, вызвавших волнения в стране, о которых haqqin.az уже информировал своих читателей.

В рамках реализации совместных проектов с Китаем в Казахстане будет создано до 20 тысяч новых рабочих мест, 95% из которых будут заняты казахстанцами. Остальные 5% - это специалисты из Канады, Китая и других стран. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Казахстана Женис Касымбеков.

В рамках соглашений Казахстана с КНР, подписанных в 2015 году, в стране будет реализовано 55 совместных казахстанско-китайских проектов в рамках программы индустриализации.

Из них на данный момент запущено и работает 15, в разных секторах экономики – сельское хозяйство, металлургия, химический и нефтегазовый секторы, логистика и транспорт. Благодаря им было создано 4 тысяч новых рабочих мест, 95% из которых занимают граждане Казахстана.

«К примеру, компания СарыаркаАвтоПром, производящая автомобили китайского бренда JAC, является площадкой для дальнейшего экспорта продукции на рынки России, Беларуси и Узбекистана. На этом заводе работают исключительно граждане Казахстана», - указал вице-премьер. - «Аналогичная ситуация и на ТОО «Тайынша Май», который функционирует на юге Казахстана и производит рапсовое масло. При реализации данного проекта были использованы китайские технологии и инвестиции, на данный момент на заводе работают исключительно граждане Казахстана».

Пользуясь случаем, Женис Касымбеков развеял слухи и о том, что китайские заводы и проекты являются экологически «грязными» и «морально устаревшими».

«Хочу официально заявить, что ни одного старого или переносимого на территорию Казахстана проекта нет! Все проекты являются новыми», - подытожил вице-премьер. - «Буквально недавно в районе Капчагая открылась электростанция. 30 человек работают, все граждане Казахстана. Абсолютно новое производство. Это – альтернативная энергетика, мы к ней будем переходить. В Казахстане до конца года 1000 гигаватт энергии будет производиться за счет ветра и солнца».

Трудно сказать, насколько открытость и откровенность вице-премьера заставит замолчать местных синофобов, сеющих бредовые слухи о том, что казахстанские власти то ли уже продали страну китайцам, то ли намерены сделать это в ближайшие дни, в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Пекин.

Ведь, по большому счету, тем, кто подогревает антикитайские настроения в Казахстане, нужна не правда, а исключительно удовлетворение своих амбиций и сохранение возможностей личного обогащения от «курирования» китайских проектов.