Россия отменила розыск экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна

Объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ», - сказал собеседник агентства. Таким образом, пояснил он, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления Арутюняна в странах СНГ он может быть арестован и выдан в Армению.

Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.

Ранее другой источник Интерфакса сообщил, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке «свержения конституционного строя».