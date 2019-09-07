Вполне удачно, нужно отметить, состоялся. И хотя итоги подобных форумов в виде меморандумов и протоколов о намерениях нужно делить примерно так на 10 - примерно такое количество бизнес-проектов долетает до середины Днепра или же преодолевает долгий путь из Киева в Нур-Султан, в казахстано-украинских отношениях наметилась хорошая и позитивная динамика.

На сухом языке цифр картина выглядит примерно следующим образом. Приток прямых инвестиций из Украины в Казахстан увеличился с 800 тысяч долларов США в 2005 году до 53,4 миллионов в 2018 году. Причем за 1 квартал 2019 года они составили 14,2 миллиона.

В целом же, с 2005-го по 1 квартал 2019 года украинский бизнес инвестировал в Казахстан $156,6 миллиона. За тот же период инвестиции казахстанского бизнеса в Украину составили 490,5 миллиона долларов. Что примечательно - их пик пришелся на годы конфликта Москвы и Киева. К слову, сегодня в Казахстане зарегистрировано 1559 компаний с участием капитала из Украины, 898 из которых активно работают.

И - о главном. Товарооборот между Казахстаном и Украиной по итогам 2018 года составил $1,5 млрд (экспорт $1,1 млрд, импорт $0,4 млрд), причем в январе-мае 2019 года был зафиксирован 15% рост взаимной торговли - 565,8 млн долл. США.