Конфликт Москвы с Киевом Нур-Султану не указ наша реплика
На минувшей неделе в столице Казахстана, Нур-Султане, состоялся бизнес-форум «Украина-Казахстан, Центральная Азия».
Вполне удачно, нужно отметить, состоялся. И хотя итоги подобных форумов в виде меморандумов и протоколов о намерениях нужно делить примерно так на 10 - примерно такое количество бизнес-проектов долетает до середины Днепра или же преодолевает долгий путь из Киева в Нур-Султан, в казахстано-украинских отношениях наметилась хорошая и позитивная динамика.
На сухом языке цифр картина выглядит примерно следующим образом. Приток прямых инвестиций из Украины в Казахстан увеличился с 800 тысяч долларов США в 2005 году до 53,4 миллионов в 2018 году. Причем за 1 квартал 2019 года они составили 14,2 миллиона.
В целом же, с 2005-го по 1 квартал 2019 года украинский бизнес инвестировал в Казахстан $156,6 миллиона. За тот же период инвестиции казахстанского бизнеса в Украину составили 490,5 миллиона долларов. Что примечательно - их пик пришелся на годы конфликта Москвы и Киева. К слову, сегодня в Казахстане зарегистрировано 1559 компаний с участием капитала из Украины, 898 из которых активно работают.
И - о главном. Товарооборот между Казахстаном и Украиной по итогам 2018 года составил $1,5 млрд (экспорт $1,1 млрд, импорт $0,4 млрд), причем в январе-мае 2019 года был зафиксирован 15% рост взаимной торговли - 565,8 млн долл. США.
Успешно развивается взаимодействие в сельскохозяйственной сфере. Согласно официальным источникам, «главные векторы такого сотрудничества - развитие молочного и мясного животноводства, его технологическое сопровождение, повышение менеджмента отрасли с привлечением украинского опыта, строительство молочных комплексов, селекция зерновых культур и так далее».
Особо стоит отметить и сотрудничество в области сельхозмашиностроения. Предприятиями, входящими в Ассоциацию машиностроителей и работодателей «Укрмашбуд», на территории Казахстана построен ряд комбикормовых заводов, а также достигнуты договоренности о налаживании в Казахстане совместного производства подвесного сельскохозяйственного оборудования.
«Для Казахстана Украина является одним из важных стратегических партнеров. Поэтому мы придаем большое значение сотрудничеству. Мы стремимся максимально использовать потенциал казахстанско-украинского сотрудничества в сфере инвестиций», - утверждают эксперты в Нур-Султане, отражая точку зрения властей Казахстана.
«Украинский бизнес приветствует реформы Правительства Казахстана. На сегодняшний день в Казахстане созданы наиболее благоприятные условия для привлечения инвестиций. Украинский бизнес заинтересован в инвестиционных стимулах, доступных сегодня в Казахстане, включая создание совместных предприятий с казахстанскими партнерами», - согласен с ними посол Украины в Казахстане Иван Кулеба.
А Россия в это время осуществляет с Украиной обмен пленными. Тоже форма сотрудничества, чего уж…