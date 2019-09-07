Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Об этом сообщают грузинские телекомпании.
Как отмечается, таким образом парламентарии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу.
Уточняется, что нового премьера поддержали 98 депутатов из 150. Также, согласно СМИ, это уже пятый премьер страны после того, как в 2012 году на парламентских выборах победу одержала партия «Грузинская мечта».