Грузинский депутат подрался с митингующими

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с потасовкой, которая произошла у здания парламента между депутатом от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзаром Квициани и участниками протестного движения «Стыдно». Об этом сообщает ТАСС.

Активисты «Стыдно» устроили акцию протеста против назначения премьер-министром Георгия Гахарии. Они планировали устроить «коридор позора» для депутатов и кандидатов в министры.

Между митингующими и депутатом Квициани произошла потасовка в тот момент, когда на заседании был объявлен перерыв и он вышел на улицу, где протестующие встретили парламентария с выкриками «Предатель!». Уточняется, что Квициани бил протестующих ногами. Его уже опросили сотрудники полиции, которые разняли драку с участием депутата.