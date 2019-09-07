Мексиканские наркокартели устроили войну

Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка). Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Распри между преступными организациями начались после того, как 62-летнего Гусмана осудили пожизненно. Как сообщает издание, за время своей деятельности он отправил в США грузы марихуаны, кокаина и героина общей стоимостью более 12 миллиардов долларов.

Для этих целей его подчиненные построили целую сеть тоннелей возле мексикано-американской границы и под ней. По оценке экспертов, в любое время в регионе действуют от 10 до 50 активных тоннелей, строительство каждого из которых потребовало вложения от 1 до 2 миллионов долларов.