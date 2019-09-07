Домагой Вида: «У Азербайджана 0 очков, но это не отражает его реальной силы»
Футболист сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа» Домагой Вида на пресс-конференции в Баку ответил на вопросы журналистов перед завтрашней отборочной игрой Евро-2020 против национальной команды Азербайджана.
«У нас было мало времени на подготовку к матчу с Азербайджаном, - говорит Домагой Вида - Вчера прилетели, сегодня потренируемся. Насчет тактических моментов, касающихся завтрашней игры, лучше ответит наш главный тренер.
Несколько лет назад мы сыграли в Баку 0:0. Тогда была сложная игра для нас. Нам и в Загребе в марте этого года было сложно против Азербайджана. То, что у сборной Азербайджана ноль очков, – не показатель ее силы, это не отражает реальности. У соперника есть хорошие игроки, мы уважаем сборную Азербайджана. Но если мы завтра сыграем как со Словакией и Уэльсом, то верим, что победим. Мы на 2-м месте в мировом рейтинге, приехали выигрывать.
Мы пока не смотрели всю игру с Уэльсом. Видели только фрагменты. Азербайджану не повезло в той игре. Но мы должны сосредоточиться на своей игре. Это важнее.
Я знаю, что некоторые матчи Евро-2020 пройдут в Баку. Хотел бы я сыграть тут следующим летом? Баку – прекрасный город, но до чемпионата Европы еще много времени. Нам еще надо проделать большой объем работы, чтобы попасть на Евро. А потом посмотрим».
Матч Азербайджан – Хорватия начнется завтра в 20:00.