Песков рассказал о жестком режиме Путина

Президент России Владимир Путин работает в очень жестком режиме, порой ему приходится за один день побывать в нескольких городах или даже странах. Об этом в эфире «России 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».

По его словам, за пять рабочих дней прошедшей недели Путин побывал в Иркутской области и Монголии, на острове Русский во Владивостоке и на космодроме Восточный. В субботу, 7 сентября, президент посетил День города в Москве, а с утра в воскресенье проголосовал на выборах в Мосгордуму.

«К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, — то есть нужно держать себя в такой изрядной физической форме», — сказал Песков.

На вопрос о том, что принимает российский президент, чтобы легче переносить смену часовых поясов, пресс-секретарь не смог дать ответ. «Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется», — пошутил он.