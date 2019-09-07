Златко Далич: «К Азербайджану надо отнестись с полной серьезностью»

Главный тренер вице-чемпионов мира - сборной Хорватии Златко Далич провел пресс-конференцию на стадионе «Баксель Арена» в Баку перед завтрашней отборочной игрой Евро-2020 против национальной команды Азербайджана.

«К матчу с Азербайджаном нам надо отнестись с полной серьезностью, - говорит Далич. - Если подойдем к завтрашней игре, как к матчу со словаками, то нас ждет успех. Будет сложно. Но если мы хотим выиграть, нам надо сыграть на должном уровне. Азербайджан проиграл все матчи, но это не означает, что они слабы.

Мы много говорили с игроками и будем говорить еще о настрое на завтрашний матч. Мы должны хорошо начать матч, в противном случае нас ждут проблемы.

Не думаем делать много изменений по сравнению с матчем со Словакией. Сегодня еще посмотрим, но изменений либо не будет вовсе, либо они будут минимальными. Потери, которые у нас есть, не особо влияют на нашу игру.

Наша цель – завоевать путевку на Евро-2020. Сейчас у нас 9 очков, если наберем 15, то этого должно хватить для выхода в финальную стадию».