Икрам Нур, автор haqqin.az 19:19

В субботу, 7 сентября, президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет планировавшуюся в Кэмп-Дэвиде секретную встречу с лидерами талибов и президентом Афганистана, на которой, как ожидалось, могли быть подписаны предварительные условия для подготовки мирного соглашения. Причина столь резкого шага вполне очевидна - в минувший четверг, 5 сентября, в результате взрыва «шахид-мобиля» в Кабуле погиб военнослужащий армии США, а также 11 мирных жителей. Ответственность за происшедшее взяли на себя талибы.

«Если они не смогут договориться о прекращении огня во время очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных людей, то они, вероятно, в любом случае не смогут договориться о значимом соглашении», - написал в своем твиттере Трамп. - «Сколько еще десятилетий они готовы сражаться?» Добро пожаловать в Афганистан, господин президент. В страну, где окончания войны хотят далеко не все даже из тех, кто пытается убедить в этом лично Трампа и весь остальной мир. Это для нормальных людей война - трагедия и бедствие, которые нужно прекратить во что бы то ни стало. Для Афганистана война с 1979 года, четыре долгих десятилетия - это образ жизни. И неплохие деньги, между прочим. Да, мирное соглашение очень близко, но чем оно ближе - тем больше у него врагов, в первую очередь внутри страны. Теракт в Кабуле - это первый «привет» от противников мирного соглашения среди талибов, поскольку далеко не все на этой самой «секретной Шуре», где полевые командиры обсуждали текст подготовленного к подписанию документа, с ним согласились. А ведь в противодействие еще активно не включились те силы в Кабуле, которые боятся оказаться лицом к лицу с талибами, которые не хотят их инфильтрации в политическую систему страны - и, соответственно, передела финансовых потоков и зон влияния. Более того, в игру против соглашения не включились внешние игроки, те же Иран, Индия и ряд других, включая трансграничные формирования, у которых собственное видение будущих афганских раскладов.

Весьма в этом отношении показательно внезапное появление на внутриафганской арене Ахмада Масуда, сына легендарного «панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда, непримиримого врага талибов, сумевших все же дотянуться до него 9 сентября 2001 года. Под знаменем своего отца, фигуры достаточно культовой, наследник заявляет о готовности дать талибам новый бой. «В этот момент [Талибан] находится в состоянии алкогольного опьянения. Они думают, что они победили, - заявил «львенок» Ахмад. - Кто-то должен отрезвить их, вернуть их к реальности, которая заключается в том что это уже не их страна и никогда такой не станет». Это серьезная заявка на новый виток войны с талибами, который поддержат влиятельные силы в Афганистане. На вопрос о своих спонсорах Ахмад Масуд отвечает уклончиво: «Это очень большие фигуры из разных этнических групп, которые имеют одинаковый менталитет и считают, что Афганистан находится в очень серьезной и деликатной ситуации - той, которая требует нового поколения и группы людей, чтобы залечить старые раны». Но и без того понятно, что люди это серьезные и финансово обеспеченные. Причем - готовые вкладываться в борьбу с Талибаном. А значит - и в борьбу с мирным соглашением. Трудно отделаться от впечатления, что у талибов от успехов на переговорах в столице Катара, Дохе, действительно возникло «головокружение от успехов». Помимо взрыва в Кабуле минувшая неделя ознаменовалась также захватом части Кундуза, атаками в провинциях Тахар, Бадахшан, Балх, Фарах и Герат, а также блокированием стратегических автомагистралей Кабул - Баглан и Баглан - Кундуз.