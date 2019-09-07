Российских военных заметили в Мозамбике

Группа российских военнослужащих прилетела в Мозамбик. Об этом сообщил португальский журналист Нуно Феликс в Twitter.

По его словам, вертолеты с военными приземлились в двух городах африканской республики: Муеда и Накала. Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.

Официально эта информация не подтверждена.

В августе сообщалось, что президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси подписали несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве. Документы касались вопросов обороны и безопасности, энергетики и прочего. Кроме того, Москва простила Мапуто 95 процентов его долга.