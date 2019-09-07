Эрдоган обвинил США в попытке укрыть террористов

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что действия США направлены на создание такой зоны не для Турции.

Глава государства отметил, что турецкая сторона выступает против такого подхода.

«Мы ведем переговоры с США по зоне безопасности, однако видим, что мы с ними стремимся к разному», — добавил Эрдоган.