МИД Франции: У России и Украины появился шанс разрешить конфликт

Обмен заключенными между Россией и Украиной стал шансом найти выход из кризиса между странами, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта», — сказал он в интервью радио Europe 1.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога. После обмена Франция и Германия планируют активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации Минского соглашения, заявил он.

Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Украине вернули 24 моряка, задержанных во время керченского инцидента, режиссера Олега Сенцова и других. Среди переданных России граждан оказались журналист Кирилл Вышинский и военный сомопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, который назывался Украиной и Нидерландами одним из ключевых свидетелей по делу крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.