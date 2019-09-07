Никола Юрчевич: «Азербайджан вряд ли уйдет с последнего места»

Отдел спорта 20:22

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич и автор единственного гола в ворота Уэльса Махир Эмрели приняли участие в пресс-конференции на стадионе «Баксель Арена» перед завтрашней игрой с Хорватией в отборочном турнире Евро-2020. «Завтра нас ждет большая игра, - говорит Юрчевич. - Мы играем против вице-чемпионов мира – сборной Хорватии. У нас очень высокая мотивация. Позавчера мы очень расстроились из-за результата матча с Уэльсом. Нам не хватило пяти минут, чтобы добыть ничью. Игру, которую мы показали в Кардиффе, считаю нашей лучшей в нынешнем отборе. Думаю, что сыграли даже лучше, чем с хорватами в Загребе.

Хорватия фантастически сыграла в Словакии и выиграла со счетом 4:0, но это не значит, что у нас нет шансов завтра. Постараемся сыграть компактно, успешно действовать на контратаках. У каждой команды есть слабые места, в том числе и у хорватов. В Словакии они сыграли здорово, но сложно провести две игры подряд на таком уровне. Надеюсь, что завтра Хорватия сыграет так, как она играла до матча со словаками (улыбается). Наши игроки готовы. Хотя у некоторых есть небольшие повреждения. Поэтому пока не решили, кто сыграет завтра. Агабала Рамазанов? У него есть шанс сыграть завтра. Насчет вратаря я пока не решил, завтра оглашу состав. Эмин Махмудов? Это отличный, техничный игрок, он мне очень нравится, хорошо играет за «Нефтчи». А в сборной он не играет потому, что мы в основном играем вторым номером. Но и Эмин получит свой шанс. В нашей группе мы последние по рейтингу, однако в двух играх были очень близки к завоеванию очков. Надеюсь, что в будущих матчах наберем очки. Однако нам вряд ли удастся подняться выше последнего 5-го места. Реальная ситуация такова. Тем не менее мы будем биться за каждое очко. Если одержим одну победу, то ситуация немного изменится».