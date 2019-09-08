В США госпитализировали эмира Кувейта

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован в США для проведения медицинского обследования, в связи с чем его запланированная встреча с американским президентом Дональдом Трампом отложена. Об этом сообщило в воскресенье информагентство KUNA, передает ТАСС.

Глава вашингтонской администрации и эмир Кувейта должны были провести встречу 12 сентября в Белом доме. Как сообщалось в заявлении пресс-службы президента США, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Как отмечает KUNA, о новой дате проведения встречи двух лидеров будет сообщено позднее.