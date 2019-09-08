Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора Путин заявил Макрону, что повестку дня очередного саммита «нормандской четверки» нужно тщательно подготовить, а также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на встречах в Париже и Берлине в 2015-2016 годах. В частности, речь идет о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».
«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования», — говорится в сообщении.